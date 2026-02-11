Iga Świątek - Maria Sakkari. Kiedy mecz? O której godzinie?

Spotkanie Świątek - Sakkari to ćwierćfinał tegorocznej edycji turnieju WTA Doha. Wcześniej Świątek ograła kolejno Janice Tjen z Indonezji i reprezentującą Australię Darię Kasatkinę.

Sakkari znakomicie spisuje się podczas aktualnie trwającego turnieju. Dość powiedzieć, że Greczynka nie straciła jeszcze seta, a w 1/16 finału niespodziewanie wyeliminowała Włoszkę Jasmine Paolini.

Świątek w Katarze jest najwyżej rozstawiona, bo z udziału zrezygnowała liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.

Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale.

Świątek - Sakkari. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Sakkari? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zmierzą się Świątek i Sakkari. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, przekażemy tę informację w tekście.

BS, Polsat Sport