Iga Świątek - Maria Sakkari. Kiedy mecz? O której godzinie?

Iga Świątek - Maria Sakkari, czyli czas na kolejne spotkanie najlepszej polskiej tenisistki podczas turnieju WTA Doha. Kiedy mecz Świątek - Sakkari? O której godzinie Świątek - Sakkari?

Tenisistka Iga Świątek w ruchu, z rakietą przy piłce, na korcie tenisowym. W tle zegar.
fot. AFP
Spotkanie Świątek - Sakkari to ćwierćfinał tegorocznej edycji turnieju WTA Doha. Wcześniej Świątek ograła kolejno Janice Tjen z Indonezji i reprezentującą Australię Darię Kasatkinę. 

 

Sakkari znakomicie spisuje się podczas aktualnie trwającego turnieju. Dość powiedzieć, że Greczynka nie straciła jeszcze seta, a w 1/16 finału niespodziewanie wyeliminowała Włoszkę Jasmine Paolini.

 

Świątek w Katarze jest najwyżej rozstawiona, bo z udziału zrezygnowała liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.

 

Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale.

Kiedy mecz Świątek - Sakkari? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zmierzą się Świątek i Sakkari. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, przekażemy tę informację w tekście.

BS, Polsat Sport
