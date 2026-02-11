Świątek nagle zareagowała na zwycięstwo. Oto, co napisała w sieci

Hubert PawlikIga Świątek

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Doha po pokonaniu Darii Kasatkiny. Tuż po meczu opublikowała w sieci wymowny wpis.

Tenisistka w akcji podczas meczu, uderzająca piłkę rakietą.
fot. AFP
Iga Świątek po zwycięstwie w Doha zagra z Marią Sakkari

Polka w pierwszym secie z Kasatkiną popełniała sporo błędów. Prowadziła nawet 5:3 przy własnym podaniu, ale przegrała cztery gemy z rzędu i całego seta 5:7. Potem nie było już jednak wątpliwości, kto jest lepszą zawodniczką na korcie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie było prezentu na urodziny! Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie


Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:7, 6:1, 6:1. Niedługo po nim 24-latka zareagowała na triumf. "Dziś było trochę wzlotów i upadków, ale jutro kolejna szansa. Lecimy dalej!" - napisała na Instagramie, dodając również trzy fotografie ze spotkania. 


Świątek zagra teraz o półfinał zawodów w Doha. Jej rywalką będzie Maria Sakkari, z którą wygrała cztery ostatnie mecze. To spotkanie odbędzie się w czwartek 12 lutego. Początek ok. godz. 14:30 - po zakończeniu starcia Ostapenko - Cocciaretto.

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

"Pierwsze dni z Igą Świątek". Nowy trener Polki szybko wziął się do pracy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 