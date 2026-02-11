Świątek nagle zareagowała na zwycięstwo. Oto, co napisała w sieci

Polka w pierwszym secie z Kasatkiną popełniała sporo błędów. Prowadziła nawet 5:3 przy własnym podaniu, ale przegrała cztery gemy z rzędu i całego seta 5:7. Potem nie było już jednak wątpliwości, kto jest lepszą zawodniczką na korcie.

ZOBACZ TAKŻE: Nie było prezentu na urodziny! Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie



Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:7, 6:1, 6:1. Niedługo po nim 24-latka zareagowała na triumf. "Dziś było trochę wzlotów i upadków, ale jutro kolejna szansa. Lecimy dalej!" - napisała na Instagramie, dodając również trzy fotografie ze spotkania.



Świątek zagra teraz o półfinał zawodów w Doha. Jej rywalką będzie Maria Sakkari, z którą wygrała cztery ostatnie mecze. To spotkanie odbędzie się w czwartek 12 lutego. Początek ok. godz. 14:30 - po zakończeniu starcia Ostapenko - Cocciaretto.