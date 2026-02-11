W środę Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dausze. Polska tenisistka wygrała z reprezentantką Australii Darią Kasatkiną 5:7, 6:1, 6:1.

O półfinał powalczy z Marią Sakkari z Grecji. Z Sakkari najlepsza polska tenisistka ma bilans meczów 4-3.

Świątek w Katarze jest najwyżej rozstawiona, bo z udziału zrezygnowała liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale.

Świątek - Sakkari. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Sakkari poznamy po zakończeniu meczu. O tym, kto wygrał Świątek - Sakkari, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego spotkania.

Polsat Sport, PAP