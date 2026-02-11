WTA w Dosze: Iga Świątek - Daria Kasatkina. Kto wygrał? Wynik meczu

Iga Świątek i Daria Kasatkina zmierzą się w meczu trzeciej rundy tegorocznej edycji turnieju WTA w Dosze. Kto wygrał? Wynik meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina.

Wynik meczu Iga Świątek - Daria Kasatkina. Kto wygrał?

Świątek podczas tej edycji zmagań w Katarze rozegrała tylko jedno spotkanie. Raszynianka otrzymała bowiem od organizatorów turnieju wolny los, dzięki czemu rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy. Tam jej przeciwniczką była Janice Tjen.

 

Zawodniczka z Indonezji nie była w stanie postawić się wyżej notowanej przeciwniczce. Wiceliderka rankingu WTA wygrała mecz w 69 minut, triumfując 6:0, 6:3.

 

Natomiast Kasatkina ma za sobą dwa starcia w Dosze. Jej oponentkami były Moyuka Uchijima i Elise Mertens. Tylko Japonka potrafiła wygrać seta przeciwko reprezentantce Australii. 

Kto wygrał mecz Iga Świątek - Daria Kasatkina? Wynik meczu Świątek w Dosze

Wynik meczu Świątek - Kasatkina poznamy w środę 11 lutego. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Kasatkina w Rotterdamie, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

