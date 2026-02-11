Wybitne osiągnięcie Igi Świątek! Dogoniła Radwańską

Portal zaznaczył, że Świątek jest dopiero drugą w historii zawodniczką, która dotarła do ćwierćfinału zawodów w Doha pięć lat z rzędu. Pierwszą była Agnieszka Radwańska w latach 2012-2016.

Dodatkowo zauważono, że Świątek awansowała do ćwierćfinałów aż 61,9 proc. turniejów WTA 1000, w których startowała (26 z 42), wyprzedzając Serenę Williams (61,2 proc., 30 z 49). Tym samym ustanowiła najlepszy wynik od czasu wprowadzenia tego formatu w 2009 roku. "Niesamowite" - przekazano.



Rywalką Świątek w walce o półfinał zawodów będzie Maria Sakkari.