Wybitne osiągnięcie Igi Świątek! Dogoniła Radwańską

Hubert PawlikIga Świątek

Iga Świątek pokonała Darię Kasatkinę 5:7, 6:1, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału zawodów WTA w Doha. Portal OptaAce dostrzegł, że Polka osiągnęła kolejne imponujące statystyki.

Iga Świątek w białej koszulce i fioletowej czapce z daszkiem, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ciszy.
fot: AFP/PAP
Iga Świątek (po lewej) oraz Agnieszka Radwańska (w kółku)

Portal zaznaczył, że Świątek jest dopiero drugą w historii zawodniczką, która dotarła do ćwierćfinału zawodów w Doha pięć lat z rzędu. Pierwszą była Agnieszka Radwańska w latach 2012-2016.

 

Dodatkowo zauważono, że Świątek awansowała do ćwierćfinałów aż 61,9 proc. turniejów WTA 1000, w których startowała (26 z 42), wyprzedzając Serenę Williams (61,2 proc., 30 z 49). Tym samym ustanowiła najlepszy wynik od czasu wprowadzenia tego formatu w 2009 roku. "Niesamowite" - przekazano.


Rywalką Świątek w walce o półfinał zawodów będzie Maria Sakkari.

AGNIESZKA RADWAŃSKADARIA KASATKINAIGA ŚWIĄTEKOPTAACESERENA WILLIAMSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W DOHA
