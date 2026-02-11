Zaskakująca informacja ws. Świątek! Zagra z gwiazdorem

Ruud od lat należy do czołówki światowej singlistów (to m.in. dwukrotny finalista French Open oraz finalista US Open) i to właśnie Norweg będzie partnerem Świątek w zbliżającym się mikście, który będzie próbą generalną przed Indian Wells.

Decyzja wiceliderki rankingu WTA jest z pewnością zaskoczeniem, ponieważ rzadko bierze udział w rywalizacji poza grą pojedynczą. Nie od dziś wiadomo, że 24-latka bardzo skrupulatnie analizuje możliwość udziału w poszczególnych zmaganiach, oszczędzając siły i energię ze względu na napięty kalendarz. Udziału w tym tym turnieju nie mogła jednak sobie odmówić.

Warto bowiem podkreślić, że wśród ośmiu duetów widnieje plejada gwiazd. W tym gronie są Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew, Jelena Rybakina i Taylor Fritz, Emma Navarro i Ben Shelton, Jasmine Paolini i Matteo Berrettini, Jessica Pegula i Tommy Paul, Amanda Anisimova i Andriej Rublow oraz Leylay Fernandez i Felix Auger-Aliassime.

Turniej zaplanowano w nocy z 3 na 4 marca od godz. 4:00 czasu polskiego.