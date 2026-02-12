Świątek musi uważać! Rywalka zbliża się w rankingu WTA

Iga Świątek do imprezy rangi WTA 1000 w Doha przystępowała jako wiceliderka rankingu WTA. Nad drugą Jeleną Rybakiną miała jednak niewielką przewagę. Ta wynosiła 455 punktów.

Reprezentantka Polski z turniejem w Katarze pożegnała się w ćwierćfinale po porażce z Greczynką Marią Sakkari. Po niej na kort wyszła Rybakina i ta... również odpadła. Za mocna dla Kazaszki okazała się Kanadyjka Victoria Mboko.

Tym samym w najnowszej aktualizacji rankingu WTA na pozycji wiceliderki nie dojdzie do zmiany. Rybakina zmniejszy jednak przewagę do Świątek, bowiem tej ubędzie 175 punktów za ubiegłoroczny półfinał. Polka na swoim koncie będzie mieć 7803 "oczek", a Kazaszka - 7523, o 280 mniej.

Liderką światowej listy pozostanie oczywiście Aryna Sabalenka. Dorobek Białorusinki nie zmieni się i wyniesie 10990 punktów.

JC, Polsat Sport