Najpierw porażka, a teraz to! Zaskakująca decyzja Świątek

Iga Świątek wycofała się z rywalizacji w WTA w Dubaju. Z udziału w turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zrezygnowała także liderka rankingu, Aryna Sabalenka.

Raszynianka początkowo miała wziąć udział w turnieju, jednak zdecydowała się zrezygnować ze względu na zmianę planów.

 

"Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - poinformowała. 

 

 

O udział w drabince głównej walczy Magdalena Fręch. 

 

Przypomnijmy, że w czwartek Świątek przegrała z Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7 w ćwierćfinale rywalizacji WTA 1000 w Dosze. Wcześniej triumfowała tam w latach 2022-2024.

 

WTA w Dubaju potrwa do 21 lutego. Tytułu broni Rosjanka Mirra Andriejewa.

 

Świątek w Dubaju w 2023 roku doszła do finału, w którym przegrała z Czeszką Barborą Krejcikovą. 11 lat wcześniej najlepsza w tych zawodach była Agnieszka Radwańska.

