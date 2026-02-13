Najpierw porażka, a teraz to! Zaskakująca decyzja Świątek

Raszynianka początkowo miała wziąć udział w turnieju, jednak zdecydowała się zrezygnować ze względu na zmianę planów.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek musi uważać! Rywalka zbliża się w rankingu WTA

"Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells" - poinformowała.

Jak zmieniała się Iga Świątek? Zobacz galerię

O udział w drabince głównej walczy Magdalena Fręch.

Przypomnijmy, że w czwartek Świątek przegrała z Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7 w ćwierćfinale rywalizacji WTA 1000 w Dosze. Wcześniej triumfowała tam w latach 2022-2024.

WTA w Dubaju potrwa do 21 lutego. Tytułu broni Rosjanka Mirra Andriejewa.

Świątek w Dubaju w 2023 roku doszła do finału, w którym przegrała z Czeszką Barborą Krejcikovą. 11 lat wcześniej najlepsza w tych zawodach była Agnieszka Radwańska.

KP, Polsat Sport