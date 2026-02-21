Iga Świątek wrzuciła zdjęcie z dzieciństwa. Hit! Nawiązała do polskiej legendy

Krystian NatońskiIga Świątek

Iga Świątek, mimo intensywnego grania oraz treningów, bardzo często udziela się w mediach społecznościowych, pamiętając o swoich fanach. Od czasu do czasu zaskakuje ich udostępnianiem unikatowych fotografii. Podobnie było w piątek 20 lutego, gdy zademonstrowała zdjęcie z dzieciństwa, "zaczepiając" w opisie Justynę Kowalczyk-Tekieli.

Iga Świątek z rakietą tenisową, w tle zdjęcie z dzieciństwa na nartach.
fot.
Iga Świątek nawiązała do Justyny Kowalczyk-Tekieli

Atmosfera zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo udziela się wielu osobom, również tym, którzy na co dzień są związani z zupełnie innymi dyscyplinami sportu. Dowodem na to Świątek, która w mediach społecznościowych wrzuciła fotografię z lat dzieciństwa, gdy jeździła na nartach.

 

Zdjęcie małej Igi trzymającej nartę na tle gór stało się hitem internetu. W komentarzach zdążyła zareagować już m.in. Joanna Jędrzejczyk, natomiast sama Świątek w opisie do zdjęcia wspomina o Justynie Kowalczyk-Tekieli.

 

 

"To jak to jest z tymi nartami? Nie zapomina się?" - napisała wiceliderka rankingu WTA, oznaczając było biegaczkę narciarską w nawiązaniu do ich niedawnej rozmowy w Eurosporcie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka legenda skoków pod wrażeniem Tomasiaka! "Był w mojej drużynie"

 

O Kowalczyk zrobiło się ostatnio głośno za sprawą... Kacpra Tomasiaka, który zdobył trzy medale olimpijskie, nawiązując tym samym do wyczynu naszej biegaczki. Kowalczyk na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku wywalczyła złoto, srebro i brąz. Do tego należy dodać brąz cztery lata wcześniej w Turynie oraz złoto w Soczi w 2014 roku.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEGI NARCIARSKIEIGA ŚWIĄTEKIGRZYSKA OLIMPIJSKIEJUSTYNA KOWALCZYK-TEKIELISPORTY ZIMOWETENISZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski po awansie Polski w United Cup: To wielki czas w historii naszego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 