Iga Świątek wrzuciła zdjęcie z dzieciństwa. Hit! Nawiązała do polskiej legendy

Atmosfera zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo udziela się wielu osobom, również tym, którzy na co dzień są związani z zupełnie innymi dyscyplinami sportu. Dowodem na to Świątek, która w mediach społecznościowych wrzuciła fotografię z lat dzieciństwa, gdy jeździła na nartach.

Zdjęcie małej Igi trzymającej nartę na tle gór stało się hitem internetu. W komentarzach zdążyła zareagować już m.in. Joanna Jędrzejczyk, natomiast sama Świątek w opisie do zdjęcia wspomina o Justynie Kowalczyk-Tekieli.

"To jak to jest z tymi nartami? Nie zapomina się?" - napisała wiceliderka rankingu WTA, oznaczając było biegaczkę narciarską w nawiązaniu do ich niedawnej rozmowy w Eurosporcie.

O Kowalczyk zrobiło się ostatnio głośno za sprawą... Kacpra Tomasiaka, który zdobył trzy medale olimpijskie, nawiązując tym samym do wyczynu naszej biegaczki. Kowalczyk na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku wywalczyła złoto, srebro i brąz. Do tego należy dodać brąz cztery lata wcześniej w Turynie oraz złoto w Soczi w 2014 roku.

Polsat Sport