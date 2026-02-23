Zmiany w rankingu WTA. Rośnie przewaga Świątek!

Powiększenie przez Świątek przewagi jest efektem słabszego niż rok temu startu Rybakiny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W 2025 dotarła do półfinału, a teraz tylko do 1/8 finału. Polka natomiast nie obroniła punktów za ćwierćfinał.

W Dubaju najlepsza okazała się Jessica Pegula. Amerykanka na liście WTA nadal jest piąta, ale wyraźnie zmniejszyła stratę do czołówki.

W obecnym tygodniu najlepsze tenisistki nie będą grać. Do rywalizacji wrócą w Indian Wells, gdzie 4 marca rozpocznie się najbardziej prestiżowy turniej z tych rangi 1000.

Magda Linette awansowała z 50. na 47. miejsce. Z 55. na 57. pozycję spadła natomiast Magdalena Fręch.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 23 lutego 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 10675 pkt

2. (2) Iga Świątek (Polska) 7588

3. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7253

4. (4) Coco Gauff (USA) 6803

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6768

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6070

7. (8) Jasmine Paolini (Włochy) 4047

8. (7) Mirra Andriejewa (Rosja) 4001

9. (9) Elina Switolina (Ukraina) 3845

10. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3214

...

47. (50) Magda Linette (Polska) 1234

57. (55) Magdalena Fręch (Polska) 1053

132. (128) Maja Chwalińska (Polska) 593

137. (134) Linda Klimovicova (Polska) 555

147. (145) Katarzyna Kawa (Polska) 516

KP, PAP