Polska zawodniczka miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Mimo to widzieliśmy ją na korcie podczas Eisenhower Cup, w którym wystąpiła w parze z Caspereem Ruudem. Polsko-norweski duet najpierw ograł Leylah Fernandez oraz Felixa Augera-Alliasime'a, by następnie przegrać w półfinale z Jeleną Rybakiną i Taylorem Fritzem.

Z kolei Day najpierw musiała rywalizować w kwalifikacjach. Ograła w nich Aliaksandrę Sasnowicz oraz Darję Semenistają, dzięki czemu awansowała do głównej drabinki. W pierwszej rundzie w 74 minuty uporała się z Francescą Jones, oddając jej zaledwie cztery gemy.

Będzie to pierwszy mecz Świątek z Day.

Polka zwyciężała w Indian Wells w 2022 i 2024 roku. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju trzy razy.

Iga Świątek - Kayla Day. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Kiedy jest mecz Świątek w Indian Wells? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - Day odbędzie się prawdopodobnie w sobotę (7 marca) lub niedzielę (8 marca). Kiedy organizatorzy ogłoszą dokładną datę, podamy ją w tekście.

