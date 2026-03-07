Niedawno pokonała Świątek. Teraz czeka na Polkę w Indian Wells

Iga Świątek poprzednio rywalizowała w lutym w turnieju w Doha. Polka odpadła wtedy na etapie ćwierćfinału, ponosząc porażkę w trzech partiach z Greczynką Marią Sakkari.

Obecnie Świątek bierze udział w imprezie rangi WTA 1000 w Indian Wells. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej - zmierzy się z Amerykanką Kaylą Day.

Polka zna już swoją potencjalną przeciwniczkę w czwartej fazie zmagań. Jeśli sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wyeliminuje Day, ponownie stanie naprzeciwko Sakkari, z którą przegrała swoje ostatnie spotkanie w tourze.

Greczynka Indian Wells również rozpoczynała od 1/32 finału. Na tym etapie odprawiła wynikiem 7:5, 6:0 utalentowaną Austriaczkę Lilli Tagger.

Maria Sakkari - Lilli Tagger 7:5, 6:0

jc, Polsat Sport