Niedawno pokonała Świątek. Teraz czeka na Polkę w Indian Wells

Maria Sakkari pokonała Austriaczkę Lilli Tagger w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Greczynka będzie kolejną przeciwniczką Igi Świątek, jeśli ta wyeliminuje Amerykankę Kaylę Day.

Iga Świątek w białej koszulce tenisowej i jasnoróżowej czapce z daszkiem, z profilu, z zamkniętymi oczami.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek poprzednio rywalizowała w lutym w turnieju w Doha. Polka odpadła wtedy na etapie ćwierćfinału, ponosząc porażkę w trzech partiach z Greczynką Marią Sakkari.

 

Obecnie Świątek bierze udział w imprezie rangi WTA 1000 w Indian Wells. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej - zmierzy się z Amerykanką Kaylą Day.

 

Polka zna już swoją potencjalną przeciwniczkę w czwartej fazie zmagań. Jeśli sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wyeliminuje Day, ponownie stanie naprzeciwko Sakkari, z którą przegrała swoje ostatnie spotkanie w tourze.

 

Greczynka Indian Wells również rozpoczynała od 1/32 finału. Na tym etapie odprawiła wynikiem 7:5, 6:0 utalentowaną Austriaczkę Lilli Tagger.

 

Maria Sakkari - Lilli Tagger 7:5, 6:0

