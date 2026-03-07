WTA Indian Wells: Iga Świątek - Kayla Day. Kto wygrał? Jaki wynik meczu?

Zajmująca 187. miejsce w światowym rankingu tenisistek Kayla Day będzie w sobotę rywalką rozstawionej z numerem drugim Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w kalifornijskim Indian Wells. Amerykanka wygrała w czwartek z Brytyjką Francescą Jones 6:3, 6:1.



W Indian Wells 32 rozstawione zawodniczki miały w pierwszej rundzie tzw. wolny los.



26-letnia Day do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Najwyżej w rankingu notowana była na 84. pozycji - w kwietniu 2024 roku. Polka zmierzy się z nią po raz pierwszy.

Świątek - Day. Kto wygrał? Jaki wynik?

