Iga Świątek - Maria Sakkari. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Iga Świątek

Iga Świątek - Maria Sakkari to spotkanie trzeciej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Świątek - Sakkari? O której godzinie Świątek - Sakkari?

Iga Świątek siedząca przy stole konferencyjnym z mikrofonem, podczas turnieju Indian Wells.
fot. AFP
Świątek - Sakkari. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie gra Świątek?

Czas na kolejny mecz Świątek podczas prestiżowego turnieju Indian Wells. Polka zmagania w tegorocznej edycji rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała Amerykankę Kaylę Day.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielka zmiana w życiu Aryny Sabalenki! Nagranie robi furorę w sieci

 

Kolejną rywalką Świątek w Indian Wells będzie doświadczona reprezentantka Grecji Maria Sakkari.

 

Co ciekawe Świątek zmierzyła się z Sakkari w swoim ostatnim meczu przed Indian Wells 2026. Wówczas Greczynka niespodziewanie ograła Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA Doha, pokonując faworytkę po trzysetowym starciu.

 

Jak będzie tym razem w Indian Wells?

Świątek - Sakkari. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Sakkari w Indian Wells? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Sakkari. Gdy organizatorzy amerykańskiej imprezy podadzą dokładny harmonogram, natychmiast poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Indian Wells: Świątek vs Maria Sakkari. Iga wygra?
IGA ŚWIĄTEKINDIAN WELLSINDIAN WELLS 2026MARIA SAKKARITENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 INDIAN WELLSWTA 1000 INDIAN WELLS 2026WTA INDIAN WELLSWTA INDIAN WELLS 2026WTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek zachwyciła! Upadła, ale i tak zdobyła punkt
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 