Iga Świątek - Maria Sakkari. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny mecz Świątek podczas prestiżowego turnieju Indian Wells. Polka zmagania w tegorocznej edycji rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała Amerykankę Kaylę Day.

Kolejną rywalką Świątek w Indian Wells będzie doświadczona reprezentantka Grecji Maria Sakkari.

Co ciekawe Świątek zmierzyła się z Sakkari w swoim ostatnim meczu przed Indian Wells 2026. Wówczas Greczynka niespodziewanie ograła Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA Doha, pokonując faworytkę po trzysetowym starciu.

Jak będzie tym razem w Indian Wells?

Świątek - Sakkari. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Sakkari w Indian Wells? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie rozegrany mecz Świątek - Sakkari. Gdy organizatorzy amerykańskiej imprezy podadzą dokładny harmonogram, natychmiast poinformujemy o tym w tekście.

BS, Polsat Sport