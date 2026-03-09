Indian Wells: Iga Świątek - Maria Sakkari. Relacja live i wynik na żywo

W Indian Wells Świątek w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los, podobnie jak pozostałych 31 rozstawionych zawodniczek.

Świątek starcie z Day w drugiej rundzie rozpoczęła perfekcyjnie - od triumfu 6:0 w pierwszym secie. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana, ale ostatecznie w tie-breaku również lepsza była Polka i wygrała cały mecz 2:0.

W poniedziałek o awans do 1/8 finału 24-letnia Raszynianka powalczy z Sakkari, z którą ma bilans 4-4.

Dwa z czterech zwycięstw odniosła właśnie w Indian Wells, w finałach edycji 2022 i 2024. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju trzy razy.

Kilka tygodni temu Świątek przegrała jednak z Sakkari, kiedy odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA Doha. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Maria Sakkari na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport, PAP