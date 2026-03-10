Iga Świątek - Karolina Muchova. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?
Iga Świątek - Karolina Muchova to spotkanie czwartej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Świątek - Muchova? O której godzinie Świątek - Muchova?
Czas na kolejny mecz Świątek podczas prestiżowego turnieju Indian Wells. Polka zmagania w tegorocznej edycji rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała Amerykankę Kaylę Day.
Następnie jej rywalką była Maria Sakkari. Polka poradziła sobie także z Greczynką i awansowała do 1/8 finału.
Teraz Raszynianka zmierzy się z Karoliną Muchovą. Co ciekawe, Polka i Czeszka spotkały się dokładnie na tym samym etapie turnieju przed rokiem. Wówczas lepsza była Świątek, która wygrała 2:0.
Jak będzie tym razem w Indian Wells?
Organizatorzy turnieju nie podali jeszcze szczegółowych informacji na temt daty i godziny meczu Świątek - Muchova. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.