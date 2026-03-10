Czas na kolejny mecz Świątek podczas prestiżowego turnieju Indian Wells. Polka zmagania w tegorocznej edycji rozpoczęła od drugiej rundy, w której pokonała Amerykankę Kaylę Day.



Następnie jej rywalką była Maria Sakkari. Polka poradziła sobie także z Greczynką i awansowała do 1/8 finału.



Teraz Raszynianka zmierzy się z Karoliną Muchovą. Co ciekawe, Polka i Czeszka spotkały się dokładnie na tym samym etapie turnieju przed rokiem. Wówczas lepsza była Świątek, która wygrała 2:0.



Jak będzie tym razem w Indian Wells?

Świątek - Muchova. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Muchova w Indian Wells? O której godzinie Świątek - Muchova?



Organizatorzy turnieju nie podali jeszcze szczegółowych informacji na temt daty i godziny meczu Świątek - Muchova. Kiedy tylko to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.