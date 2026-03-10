Indian Wells: Iga Świątek - Karolina Muchova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Czas na decydujące mecze podczas prestiżowego turnieju Indian Wells 2026. W starciu o ćwierćfinał Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą.

W poprzedniej rundzie Świątek w dwóch setach ograła Greczynkę Marię Sakkari, udanie rewanżując się za przegrany kilka tygodni temu mecz podczas turnieju WTA Doha.

Muchova wcześniej natomiast pokonała Chorwatkę Antonię Ruzic, również pewnie wygrywając po dwusetowym starciu.

Świątek z Czeszką ma bilans 4:1. Która z zawodniczek wygra mecz numer sześć?

Świątek - Muchova. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Muchova w Indian Wells 2026 poznamy zaraz po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Muchova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

