Indian Wells: Iga Świątek - Karolina Muchova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Karolina Muchova to mecz 1/8 finału turnieju Indian Wells. Kto wygrał mecz Świątek - Muchova? Jaki był wynik meczu Świątek - Muchova w Indian Wells 2026?

Tenisistka Iga Świątek w białej koszulce z czarnymi pasami i czarnej spódniczce, trzymająca rakietę tenisową, na korcie tenisowym.
fot. AFP
Świątek - Muchova. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Czas na decydujące mecze podczas prestiżowego turnieju Indian Wells 2026. W starciu o ćwierćfinał Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przełomowa decyzja Hurkacza! Zrobi to po raz pierwszy od 2019 roku

 

W poprzedniej rundzie Świątek w dwóch setach ograła Greczynkę Marię Sakkari, udanie rewanżując się za przegrany kilka tygodni temu mecz podczas turnieju WTA Doha. 

 

Muchova wcześniej natomiast pokonała Chorwatkę Antonię Ruzic, również pewnie wygrywając po dwusetowym starciu.

 

Świątek z Czeszką ma bilans 4:1. Która z zawodniczek wygra mecz numer sześć?

Świątek - Muchova. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Muchova w Indian Wells 2026 poznamy zaraz po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Muchova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Indian Wells: Świątek vs Karolina Muchowa. Iga wygra?
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski po awansie Polski w United Cup: To wielki czas w historii naszego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 