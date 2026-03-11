Czesi są pewni! Tak zakończy się mecz Świątek z Muchovą

Iga Świątek bardzo dobrze spisuje się podczas zawodów w Indian Wells. Najpierw pewnie pokonała Kaylę Day 6:0, 7:6 (2), a następnie zrewanżowała się Marii Sakkari za porażkę w turnieju w Doha i wygrała 6:3, 6:2. Teraz zmierzy się z Karoliną Muchovą, z którą nie przegrała od blisko sześciu lat.

"Przegląd Sportowy Onet" postanowił zapytać czeskich dziennikarzy o ich zawodniczkę.

- Karolina gra świetnie od zeszłej jesieni. Biorąc pod uwagę jej wyniki w tym roku, liczbę rozegranych meczów i długi czas bez kontuzji, powiedziałbym, że jest przynajmniej na tym samym poziomie, co w 2023 r., kiedy dotarła do finału Roland Garros - przyznał Stanislav Kucera z portalu sport.idnes.cz.

- Wygląda na to, że bardzo pomaga jej nowy trener, Sven Groeneveld. Jest niezwykle doświadczony - dodał.

Podobne zdanie ma Michal Hladky z serwisu tenisovysvet.cz. - Czy kiedykolwiek była bardziej niebezpieczna? Trudno ocenić, ale zbliża się do swojego najwyższego poziomu. A kiedy go osiągnie, może pokonać każdego - zaznaczył.

David Prouza z Czeskiego Radia nie ma wątpliwości, że zbliża się najlepszy czas Muchovej.

- Ona naprawdę zasługuje na swoje "pięć minut". To niewiarygodne, że do tej pory wygrała tylko dwa turnieje. Ma taką grę, że mogłaby wygrać 15, może 20 imprez, w tym Wielkie Szlemy. Kiedy jest zdrowa i gra regularnie, jest ekstremalnie niebezpieczna dla każdego w tourze - wyjaśnił.

Wskazał jednak tenisistkę, z którą trudno będzie jej wygrać. - Ma grę, by pokonać każdą rywalkę w cyklu WTA. Z wyjątkiem, być może, Igi.

Jakie zatem szanse Muchova ma w starciu ze Świątek? - Widzę to jako 60 do 40 na korzyść Igi. Karolina gra niesamowicie, ale wciąż brakuje jej tego jednego, małego kroku, by dołączyć do absolutnego topu - tłumaczył Hladky.

Pewny triumfu Polki jest też Kucera. - Iga wciąż jest faworytką, głównie ze względu na korzystny bilans bezpośrednich spotkań. Ale jeśli Karolina dobrze wejdzie w mecz i będzie w stanie grać agresywnie, na pewno ma szanse - powiedział.

Prouza nie wyklucza za to zwycięstwa Czeszki.

- Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym 2:1 dla Karoliny. Z drugiej strony, w ogóle nie zdziwiłoby mnie, gdyby Iga wygrała w dwóch setach, powiedzmy 7:5, 7:5. Ona po prostu ma mentalność mistrzyni - podkreślił.

- Wygrywała szlemy, brała udział w największych meczach. Na takich turniejach jak Indian Wells automatycznie wchodzi na wyższy poziom. Nie ma znaczenia, że być może nie jest teraz w życiowej formie. Na wielkiej scenie po prostu ożywa - podsumował.

Początek meczu Świątek - Muchova o godz. 19:00 czasu polskiego.