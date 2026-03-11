Iga Świątek - Elina Switolina. Kiedy ćwierćfinał Indian Wells? O której godzinie?

Świątek poznała ćwierćfinałową rywalkę w Indian Wells. Jej najbliższą przeciwniczką będzie triumfatorka meczu Elina Switolina - Katerina Siniakova, czyli reprezentantka Ukrainy. Spotkanie Switolina - Siniakova zakończyło się kreczem Czeszki w drugiej partii.

Za Świątek znakomite mecze w Indian Wells. Polka najpierw pokonała Greczynkę Marię Sakkari, udanie rewanżując się jej za niedawną porażkę w turnieju WTA Doha. W 1/8 finału tenisistka z Raszyna zaprezentowała się jeszcze lepiej, w świetnym stylu ogrywając rozpędzoną Czeszkę Karolinę Muchovą. Świątek oddała jej zaledwie dwa gemy, a drugiego seta wygrała 6:0. Dość powiedzieć, że przed meczem ze Świątek reprezentantka Czech miała na swoim koncie passę ośmiu kolejnych wygranych spotkań.

Tytułu w Indian Wells broniła Mirra Andriejewa. Rosjanka odpadła jednak z tegorocznej edycji na wczesnym etapie.

Świątek w amerykańskiej imprezie najlepsza była dwukrotnie - w 2022 i 2024 roku, za każdym razem ogrywając w finale Sakkari.

Świątek - Switolina. Kiedy ćwierćfinał Indian Wells? O której godzinie?

Kiedy ćwierćfinał Świątek - Switolina? O której godzinie ćwierćfinał Świątek? Jak na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy Świątek zagra w ćwierćfinale Indian Wells. Gdy tylko organizatorzy o tym poinformują, natychmiast zamieścimy informację w tekście.

BS, Polsat Sport