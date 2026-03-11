Iga Świątek naprawdę to powiedziała. Takie słowa tuż przed meczem

Obie tenisistki nie miały większych problemów z przebrnięciem do 1/8 finału. Muchova bez straty seta pokonała Annę Bodnar oraz Antonię Ruzić, natomiast Świątek poradziła sobie z Kaylą Day i Marią Sakkari.

Muchova w rankingu WTA plasuje się na 13. lokacie. Co ciekawe, reprezentantka naszych południowych sąsiadów była przeciwniczką Świątek podczas ubiegłorocznej edycji Indian Wells, również na etapie 1/8 finału! Wówczas Polka nie dała żadnych szans Czeszce, wygrywając 6:1, 6:1.

Bilans spotkań Świątek z Muchovą jest o wiele korzystniejszy dla Polki, która tylko dwa razy schodziła z kortu pokonana, natomiast sięgała po zwycięstwo czterokrotnie. Oba niepowodzenia miały miejsce przy okazji pierwszych dwóch potyczek. Potem lepsza była już tylko obecna wiceliderka światowego rankingu.

- Bilans bezpośrednich spotkań może być na moją korzyść, ale pamiętam wszystkie mecze, które z nią rozegrałam. Czasami byłam w trudnej sytuacji, na przykład przegrywałam z przełamaniem w trzecim secie. Jest niesamowitą zawodniczką i najczęściej grałyśmy bardzo wyrównane spotkania - przyznała Świątek na konferencji prasowej.

24-latka darzy Muchovą bardzo dużym szacunkiem. Świadczą o tym poniższe słowa.

- To na pewno będzie trudny mecz i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, bardzo lubię z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Miło jest patrzeć na kogoś, kto gra tak inteligentnie i płynnie. Jest jak kobieca wersja Rogera Federera - powiedziała Świątek.

Pojedynek Świątek z Muchovą został zaplanowany na środę 11 marca o godz. 19:00 czasu polskiego.

