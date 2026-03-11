Indian Wells: Iga Świątek - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Za Świątek udany rewanż nad Marią Sakkari. Przypomnijmy - kilka tygodni temu Polka przegrała z Greczynką podczas turnieju w Dausze. Tym razem w Indian Wells najlepsza polska tenisistka pewnie ograła Sakkari w dwóch setach i awansowała do 1/8 finału tej prestiżowej amerykańskiej imprezy.

O ćwierćfinał Świątek powalczy z Karoliną Muchovą. Czeszka wcześniej pokonała Chorwatkę Antonię Ruzic 6:0, 6:3.

Świątek z Czeszką ma bilans 4-1.

Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport