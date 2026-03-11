W \u015Brod\u0119 o godzinie 19.00 czasu polskiego Iga \u015Awi\u0105tek zagra z Karolin\u0105 Muchov\u0105 w 1\/8 fina\u0142u turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Czeszka do Kalifornii przyjecha\u0142a po triumfie w imprezie w Dosze. Obecnie mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107 seri\u0105 o\u015Bmiu wygranych mecz\u00F3w z rz\u0119du. 29-letnia Muchova uchodzi za bardzo utalentowan\u0105 zawodniczk\u0105, kt\u00F3r\u0105 jednak cz\u0119sto prze\u015Bladuj\u0105 kontuzje. Najwy\u017Cej w rankingu by\u0142a na \u00F3smym miejscu, a obecnie jest 13. ZOBACZ TAK\u017BE: Hurkacz zagra debla z kapitanem reprezentacji Polski! Co za wie\u015Bci Sezon 2026 Czeszka zacz\u0119\u0142a bardzo dobrze. Na razie pora\u017Cek doznaje tylko w starciach z topowymi rywalkami. W p\u00F3\u0142finale w Brisbane przegra\u0142a z liderk\u0105 listy WTA Bia\u0142orusink\u0105 Aryn\u0105 Sabalenk\u0105, a w 1\/8 fina\u0142u Australian Open z Amerykank\u0105 Coco Gauff. W Dosze na Muchov\u0105 nikt nie znalaz\u0142 sposobu. W Indian Wells pokona\u0142a na razie W\u0119gierk\u0119 Ann\u0119 Bondar 7:5, 6:2 i Chorwatk\u0119 Antoni\u0119 Ruzi\u0107. Polka natomiast w drodze do 1\/8 fina\u0142u wygra\u0142a z Amerykank\u0105 Kayl\u0105 Day 6:0, 7:6 (7-2) i Greczynk\u0105 Mari\u0105 Sakkari 6:3, 6:2. \u015Awi\u0105tek z Muchov\u0105 zagra po raz sz\u00F3sty. Przegra\u0142a tylko pierwsze spotkanie - w 2019 roku w Pradze. Dwa kolejne by\u0142y trzysetowymi bojami, w tym fina\u0142 French Open 2023. Poprzednio gra\u0142y ze sob\u0105 rok temu, tak\u017Ce w 1\/8 fina\u0142u w Indian Wells. Polka wygra\u0142a w\u00F3wczas g\u0142adko 6:1, 6:1.