Indian Wells: Iga Świątek - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Czas na hitowo zapowiadający się ćwierćfinał Indian Wells 2026. Iga Świątek zmierzy się z Eliną Switoliną. Polka i Ukrainka powalczą o awans do półfinału tej prestiżowej amerykańskiej imprezy.

W 1/8 finału obie tenisistki pokonały reprezentantki Czech. Świątek znakomicie spisała się w starciu z Karoliną Muchovą, ogrywając rywalkę w dwóch setach i oddając jej zaledwie dwa gemy. Switolina natomiast wygrała z Kateriną Siniakovą - pewnie triumfowała w pierwszym secie, a na początku drugiego Czeszka skreczowała.

Świątek i Switolina do tej pory zmierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Cztery razy lepsza była Polka, a raz Ukrainka. Po raz ostatni rywalizowały ze sobą w czerwcu zeszłego roku w ćwierćfinale French Open, kiedy Świątek wygrała w dwóch setach.

Jak będzie tym razem w Indian Wells?

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Switolina w Indian Wells 2026 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport