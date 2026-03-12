Świątek - Switolina. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Czas na kolejny ważny mecz Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka w ćwierćfinale Indian Wells zmierzy się z Eliną Switoliną z Ukrainy.

W poprzedniej rundzie Świątek kapitalnie zaprezentowała się w starciu z Czeszką Karoliną Muchovą, ogrywając rywalkę w dwóch setach i oddając jej zaledwie dwa gemy.

Switolina na tym etapie Indian Wells wyeliminowała inną Czeszkę, Katerinę Siniakovą. Reprezentantka Czech skreczowała w drugim secie tego pojedynku.

Która z tenisistek awansuje do półfinału - Świątek czy Switolina?

