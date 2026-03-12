Świątek - Switolina. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?
Iga Świątek - Elina Switolina to ćwierćfinał Indian Wells. Kto wygrał mecz Świątek - Switolina? Jaki był wynik ćwierćfinału Świątek - Switolina w Indian Wells?
Czas na kolejny ważny mecz Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka w ćwierćfinale Indian Wells zmierzy się z Eliną Switoliną z Ukrainy.
W poprzedniej rundzie Świątek kapitalnie zaprezentowała się w starciu z Czeszką Karoliną Muchovą, ogrywając rywalkę w dwóch setach i oddając jej zaledwie dwa gemy.
Switolina na tym etapie Indian Wells wyeliminowała inną Czeszkę, Katerinę Siniakovą. Reprezentantka Czech skreczowała w drugim secie tego pojedynku.
Która z tenisistek awansuje do półfinału - Świątek czy Switolina?
Wynik meczu Świątek - Switolina poznamy zaraz po zakończeniu tego spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Switolina w Indian Wells, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego starcia.