Świątek zabrała głos po porażce! "To trudne"

Iga Świątek odpadła z turnieju w Indian Wells na etapie ćwierćfinału. Teraz Polka zabrała głos. "Takie sytuacje są nieodłączną częścią sportowego życia" - napisała w swoich mediach społecznościowych sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

Tenisistka w czapce z daszkiem i sportowym topie przygotowuje się do uderzenia rakietą tenisową.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek zakończyła swoją przygodę z turniejem rangi WTA 1000 w Indian Wells na etapie ćwierćfinału. Po dobrych występach w poprzednich rundach, tym razem Polka musiała uznać wyższość Ukrainki Eliny Switoliny. Porażka ma także swoje konsekwencje w rankingu. Raszynianka w najnowszym zestawieniu spadnie z drugiej na trzecią lokatę.

 

"Mecz nie poszedł tak, jakbym tego chciała. To nie był mój najlepszy dzień, a na pewno nie najlepszy występ. Jest to trudne, ale takie sytuacje są nieodłączną częścią sportowego życia" - napisała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w swoich mediach społecznościowych.

 

Świątek podziękowała również fanom. Teraz zobaczymy ją na korcie przy okazji drugiej imprezy z cyklu "Sunshine Double". Mowa o zmaganiach WTA 1000 w Miami.

 

"Dziękuję wszystkim za wsparcie. Ciężka praca trwa nadal. Do zobaczenia w Miami" - dodała.

 

Polka już raz triumfowała w zawodach na Florydzie. Okazała się tam najlepsza w 2022 roku.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 