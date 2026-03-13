Świątek zabrała głos po porażce! "To trudne"

Iga Świątek zakończyła swoją przygodę z turniejem rangi WTA 1000 w Indian Wells na etapie ćwierćfinału. Po dobrych występach w poprzednich rundach, tym razem Polka musiała uznać wyższość Ukrainki Eliny Switoliny. Porażka ma także swoje konsekwencje w rankingu. Raszynianka w najnowszym zestawieniu spadnie z drugiej na trzecią lokatę.

"Mecz nie poszedł tak, jakbym tego chciała. To nie był mój najlepszy dzień, a na pewno nie najlepszy występ. Jest to trudne, ale takie sytuacje są nieodłączną częścią sportowego życia" - napisała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w swoich mediach społecznościowych.

Świątek podziękowała również fanom. Teraz zobaczymy ją na korcie przy okazji drugiej imprezy z cyklu "Sunshine Double". Mowa o zmaganiach WTA 1000 w Miami.

"Dziękuję wszystkim za wsparcie. Ciężka praca trwa nadal. Do zobaczenia w Miami" - dodała.

Polka już raz triumfowała w zawodach na Florydzie. Okazała się tam najlepsza w 2022 roku.

