Tragiczna informacja dla Igi Świątek! Spadek w rankingu WTA

W nocy z czwartku na piątek naprzeciwko siebie w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells stanęły Iga Świątek i Elina Switolina. Pomimo wyrównanej rywalizacji reprezentantka Polski nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Ukrainka wygrała w trzech setach (6:2, 4:6, 6:4) i wyeliminowała Świątek z rywalizacji w Kalifornii.

Później na kort wyszły Jessica Pegula i Jelena Rybakina. W tym pojedynku lepsza okazała się Kazaszka, triumfując po dwóch partiach 6:1, 7:6 (7-4). Te dwa pojedynki miały kolosalny wpływ na pozycję Świątek w rankingu WTA.

W poniedziałek, kiedy zostanie przedstawiona najnowsza wersja ogólnoświatowego zestawienia, Raszynianka nie będzie już zajmowała drugiej pozycji. Wyprzedzi ją wcześniej wspomniana Rybakina. Świątek na swoim koncie ma obecnie 7413 punktów, natomiast reprezentantka Kazachstanu uzbierała ich już 7523. Co więcej, jeżeli Rybakina sięgnie po zwycięstwo w całym turnieju, będzie mogła pochwalić się bilansem 8133 "oczek".

Liderką rankingu WTA nieustannie pozostaje Aryna Sabalenka. Tenisistka z Mińska ma 10415 punktów, przez co przynajmniej przez najbliższy czas nie musi bać się o utratę pozycji.

AA, Polsat Sport