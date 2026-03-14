Coraz gorsza sytuacja Igi Świątek. To nie wygląda dobrze

W nocy z czwartku na piątek naprzeciwko siebie w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells stanęły Iga Świątek i Elina Switolina. Pomimo wyrównanej rywalizacji reprezentantka Polski nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Ukrainka wygrała w trzech setach (6:2, 4:6, 6:4) i wyeliminowała Świątek z rywalizacji w Kalifornii.

Tej samej nocy na kort wyszły Jelena Rybakina i Jessica Pegula. W tej rywalizacji lepsza okazała się zawodniczka z Kazachstanu, która triumfowała 6:1, 7:6 (7-4).

Już po zakończeniu zmagań w ćwierćfinałach było wiadomo, że w poniedziałkowej aktualizacji rankingu WTA Iga Świątek starci pozycję wiceliderki na rzecz Rybakiny. Sytuacja Raszynianki jednak pogorszyła się w nocy z piątku na sobotę.

Kazaszka wygrała bowiem swoje półfinałowe starcie, w którym naprzeciwko niej stanęła wcześniejsza pogromczyni Polki - Switolina. 26-latka zwyciężyła w dwóch setach (7:5, 6:3), tym samym pewnym krokiem wkraczając do finału imprezy w Stanach Zjednoczonych.

To oznacza, że Rybakina jeszcze bardziej oddaliła się od naszej reprezentantki w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Świątek ma obecnie na koncie 7413 punktów, natomiast Rybakina - 7783.

Kolejną złą informacją dla Polki jest to, że do finału w Indian Wells awansowała również Aryna Sabalenka, czyli obecna liderka rankingu WTA. Zawodniczka z Mińska dzięki temu powiększyła swoją przewagę nad resztą stawki.

Jeżeli Sabalenka wygra finałowy mecz w Kalifornii, to na jej koncie znajdować się będzie 11025 punktów. Natomiast jeżeli szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyli Rybakina, to bilans Kazaszki będzie wynosić 8133 "oczek".

Ranking WTA live (stan na 14 marca):

1. Aryna Sabalenka - 10675 punktów

2. Jelena Rybakina - 7783 punktów

3. Iga Świątek - 7413 punktów

AA, Polsat Sport