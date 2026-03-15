To może być pierwsza rywalka Świątek w Miami! Będzie polskie starcie?
Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Była liderka światowego rankingu rozpocznie zmagania od drugiej rundy.
Iga Świątek nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Najpierw poległa w ćwierćfinale turnieju w Doha z Marią Sakkari, a w czwartek została wyeliminowana przez Elinę Switolinę w ćwierćfinale rywalizacji w Indian Wells. Teraz poznaliśmy drabinkę zmagań w Miami.
Rozstawiona z "dwójką" Świątek otrzymała w pierwszej rundzie wolny los. Jak się okazało, w drugiej rundzie może dojść do polskiego starcia. Rywalką 24-latki będzie zwyciężczyni starcia między Warwarą Graczową a Magdą Linette.
W przypadku triumfu, w III rundzie może potencjalnie zagrać z Alexandrą Ealą. Jeśli zaliczy awans, w 1/8 finału powinna trafić na Karolinę Muchovą. Byłaby to szansa dla Czeszki na rewanż za porażkę w Indian Wells.
Oto potencjalne rywalki Świątek w WTA 1000 w Miami:
Druga runda: Graczowa/Linette
Trzecia runda: Alexandra Eala
1/8 finału: Karolina Muchova
Ćwierćfinał: Mirra Andriejewa
Półfinał: Coco Gauff
Finał: Aryna Sabalenka
Wiemy również, z kim w pierwszej rundzie zmagań w Miami zmierzy się Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie Amerykanka McCartney Kessler. Gdyby udało jej się wygrać, to w kolejnym etapie zagra z Mirrą Andriejewą.