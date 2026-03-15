To może być pierwsza rywalka Świątek w Miami! Będzie polskie starcie?

Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Była liderka światowego rankingu rozpocznie zmagania od drugiej rundy.

Iga Świątek trzyma rakietę tenisową podczas meczu.
fot. AFP
Iga Świątek może zmierzyć się z Magdą Linette

Iga Świątek nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Najpierw poległa w ćwierćfinale turnieju w Doha z Marią Sakkari, a w czwartek została wyeliminowana przez Elinę Switolinę w ćwierćfinale rywalizacji w Indian Wells. Teraz poznaliśmy drabinkę zmagań w Miami.

 

Rozstawiona z "dwójką" Świątek otrzymała w pierwszej rundzie wolny los. Jak się okazało, w drugiej rundzie może dojść do polskiego starcia. Rywalką 24-latki będzie zwyciężczyni starcia między Warwarą Graczową a Magdą Linette. 

 

W przypadku triumfu, w III rundzie może potencjalnie zagrać z Alexandrą Ealą. Jeśli zaliczy awans, w 1/8 finału powinna trafić na Karolinę Muchovą. Byłaby to szansa dla Czeszki na rewanż za porażkę w Indian Wells.

 

Oto potencjalne rywalki Świątek w WTA 1000 w Miami:


Druga runda: Graczowa/Linette

Trzecia runda: Alexandra Eala

1/8 finału: Karolina Muchova

Ćwierćfinał: Mirra Andriejewa

Półfinał: Coco Gauff

Finał: Aryna Sabalenka

 

Wiemy również, z kim w pierwszej rundzie zmagań w Miami zmierzy się Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie Amerykanka McCartney Kessler. Gdyby udało jej się wygrać, to w kolejnym etapie zagra z Mirrą Andriejewą.

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKMAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA MIAMI
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 