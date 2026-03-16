Oto aktualny ranking WTA. Spadek Igi Świątek stał się faktem

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek spadła z drugiego na trzecie miejsce, wyprzedziła ją Kazaszka Jelena Rybakina. Nadal prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, która dzięki zwycięstwu w turnieju w Indian Wells powiększyła przewagę.

Sabalenka w niedzielnym finale w najbardziej prestiżowym z turniejów rangi WTA 1000 pokonała w trzech setach Rybakinę. Tenisistki te spotkały się w trzecim decydującym pojedynku w dużej imprezie z rzędu, a Białorusinka zdołała przełamać passę porażek.

 

Kazaszka, która imponuje formą od końcówki zeszłego sezonu, już dzięki awansowi do półfinału zdołała wyprzedzić Świątek i awansować na najwyższe w karierze drugie miejsce. Sabalenka wyprzedza ją o 3242 punktów.

 

Polka w Indian Wells odpadła w ćwierćfinale. Do wyprzedzającej ją Rybakiny traci 370 punktów. Poprzednio poza najlepszą dwójką była w sierpniu ubiegłego roku.

 

Za ich plecami doszło do roszad na ostatnich lokatach czołowej dziesiątki. Na ósme miejsce awansowała Ukrainka Elina Switolina, na dziewiąte Kanadyjka Victoria Mboko, a na 10. spadła Rosjanka Mirra Andriejewa, która nie zdołała obronić tytułu w Indian Wells.

 

Spadki o jedną pozycję zanotowały Magdalena Fręch, która obecnie jest 37., a także Magda Linette - 50. miejsce.

 

Światowa czołówka przeniosła się teraz do Miami, gdzie we wtorek rozpocznie się druga impreza rangi 1000 z rzędu, druga należąca do „Sunshine Double”.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 16 marca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt
2. (3) Jelena Rybakina (Kazachstan) 7783
3. (2) Iga Świątek (Polska) 7413
4. (4) Coco Gauff (USA) 6748
5. (5) Jessica Pegula (USA) 6678
6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180
7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4232
8. (9) Elina Switolina (Ukraina) 4020
9. (10) Victoria Mboko (Kanada) 3351
10. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 3066
...
37. (36) Magdalena Fręch (Polska) 1348
50. (49) Magda Linette (Polska) 1209
128. (134) Maja Chwalińska (Polska) 621
131. (146) Katarzyna Kawa (Polska) 602
145. (143) Linda Klimovicova (Polska) 537

BS, PAP
