Kiedy mecz Iga Świątek - Magda Linette w Miami?

Czas na kolejny turniej w USA. Po tym, jak poznaliśmy końcowe rozstrzygnięcia w Indian Wells, tym razem tenisiści i tenisistki prezentują swoje umiejętności w Miami.

Iga Świątek przystępuje do rywalizacji od drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los.



Jej pierwszą rywalką będzie Magda Linette. Polka pokonała Warwarę Graczową 2:6, 6:2, 6:0.



W tej samej ćwiartce co Świątek najwyżej notowaną rywalką jest Rosjanka Mirra Andriejewa (nr 8.). Natomiast w tej samej połówce znalazły się Amerykanki Coco Gauff (nr 4.) i Amanda Anisimova (nr 6.).



Mistrzowskiego tytułu w Miami broni Białorusinka Aryna Sabalenka. W 2022 roku triumfowała tam natomiast Świątek.

Świątek - Linette. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Linette? O której godzinie Świątek - Linette w Miami? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 19 marca. Godzina meczu Świątek - Linette nie została jeszcze podana przez organizatorów. Kiedy to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.