Iga Świątek - Magda Linette. Relacja live i wynik na żywo

W drugiej rundzie turnieju WTA w Miami dojdzie do "polskiego" hitu. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linette.

Linette rozegrała w Miami spotkanie w ramach pierwszej rundy, eliminując po trzysetowym boju reprezentującą Francję Warwarę Graczową. Dla Świątek mecz z Linette będzie pierwszym w tegorocznej edycji turnieju WTA w Miami, gdyż w pierwszej serii gier miała tak zwany wolny los.

Świątek i Linette do tej pory w bezpośrednim starciu zmierzyły się raz. W turnieju w Pekinie w 2023 roku lepsza była Świątek, pokonując bardziej doświadczoną rodaczkę w starciu 1/8 finału. Wówczas Linette ugrała zaledwie dwa gemy. Jak będzie tym razem?

Mistrzowskiego tytułu w Miami wśród panów broni Czech Jakub Mensik, natomiast wśród tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka.

W 2021 roku najlepszy w turnieju ATP w Miami był Hubert Hurkacz, a rok później WTA w Miami wygrała Iga Świątek. W 2012 roku wśród tenisistek triumfowała także Agnieszka Radwańska.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Magda Linette na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport