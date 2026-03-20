Pozycja Świątek w rankingu WTA zagrożona? Poważne konsekwencje porażki z Linette

W "polskim starciu" w Miami Świątek błyskawicznie, bo w zaledwie kilkanaście minut, wygrała pierwszego seta i oddała rywalce tylko jednego gema. Później jednak inicjatywę przejęła Linette. Poznanianka triumfowała w dwóch kolejnych partiach i awansowała do trzeciej rundy zawodów. Dla trzeciej rakiety świata to pierwsza porażka w meczu otwarcia turnieju rangi WTA od pojedynku z Marią Sakkari w 2021 roku.

Porażka ta niesie za sobą bolesne konsekwencje dla zawodniczki z Raszyna w rankingu WTA Race, który zlicza wyłącznie tegoroczne występy. Świątek ma na swoim koncie 1020 punktów i zajmuje dopiero dziesiątą lokatę. Stawce przewodzi Jelena Rybakina z dorobkiem 3103 "oczek", a tuż za nią plasuje się Aryna Sabalenka (2810 pkt). Co istotne, z całej czołowej "piętnastki" tego zestawienia tylko 24-latka tak wcześnie pożegnała się z turniejem rozgrywanym na Florydzie.

Po zakończeniu zmagań w Stanach Zjednoczonych Świątek może opuścić także pierwszą "trójkę" głównego zestawienia WTA. Kosztem Polki w górę zestawienia może powędrować Coco Gauff, jednak taki scenariusz ziści się tylko pod warunkiem, że Amerykanka dotrze w Miami aż do finału.

W trzeciej rundzie turnieju Linette zmierzy się z Alexandrą Ealą. Reprezentantka Filipin awansowała do tej fazy rozgrywek po pokonaniu Laury Siegemund 6:7(6), 6:3, 6:3.