To on ma być nowym trenerem Świątek! Jego nikt się nie spodziewał

Iga Świątek poinformowała w poniedziałek o rozstaniu z dotychczasowym trenerem Wimem Fissette’em. Portal Sport.pl ujawnił, kto może zostać nowym szkoleniowcem polskiej zawodniczki.

Iga Świątek zaskoczyła sportowy świat i po rozczarowującym turnieju w Miami, w którym przegrała z Magdą Linette, ogłosiła rozstanie z Wimem Fissette’em. "Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na korcie" - przekazała w mediach społecznościowych.

 

Portal Sport.pl ujawnił, kto może zostać następcą belgijskiego szkoleniowca. "Z dobrego źródła usłyszeliśmy, że nowym trenerem Świątek może zostać ktoś, kogo media nie wymieniają w kontekście naszej tenisistki. Chodzi o Michaela Joyce’a" - czytamy.

 

Amerykanin jest obecnie trenerem Katie Boulter, która niedawno wygrała turniej WTA 250 w Ostrawie. Poza Brytyjką 53-latek prowadził w przeszłości m.in. Jessicę Pegulę, Wiktorię Azarenkę, Timeę Babos czy przede wszystkim przez blisko siedem lat Marię Szarapową, którą doprowadził do triumfu w trzech turniejach wielkoszlemowych - Wimbledon 2004, US Open 2006 i Australian Open 2008.

 

Gdyby Joyce został trenerem Świątek, spotkałby się ponownie z Maciejem Ryszczukiem, specjalistą od przygotowania fizycznego w sztabie Polki. Obaj pracowali wspólnie z Babos, z którą świętowali nawet triumf w deblowym Roland Garros w 2020 roku.

 

Mimo to praca ze Świątek byłaby dla szkoleniowca ogromnym wyróżnieniem. "Z całym szacunkiem do Brytyjki (Boulter - przyp. red.), nie jest ona tenisistką z tej samej półki co Świątek. Praca z Igą to najwyższe wyzwania i pewnie to również wyższe zarobki" - podsumowano.

