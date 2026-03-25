Ranking WTA na żywo. Iga Świątek może zaliczyć kolejny spadek

Iga Świątek obecnie plasuje się na trzecim miejscu w rankingu WTA, ale ta sytuacja niedługo może się zmienić. O krok od wyprzedzenia Polki jest Coco Gauff.

Trudna sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA

Podczas turnieju w Indian Wells Raszynianka straciła fotel wiceliderki, kiedy wyprzedziła ją Elena Rybakina. Polscy kibice mieli nadzieję, że ich ulubienica wróci do formy podczas zmagań w Miami, jednak Świątek odpadła z imprezy na Florydzie już w drugiej rundzie. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Znów złe wieści dla Świątek. Nadeszły w środku nocy prosto z Florydy

 

Konkurencja nie śpi. W nocy z wtorku na środę awans do półfinału turnieju w Miami zapewniła sobie Coco Gauff. Amerykanka jest teraz o krok od wyprzedzenia sześciokrotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Świątek obecnie ma na swoim koncie 7263 punkty. Jeżeli Gauff wygra półfinał, w którym jej przeciwniczką będzie Karolina Muchova, to będzie miała 7278 "oczek", dzięki czemu przeskoczy Polkę. 

 

Warto przypomnieć, że w zmaganiach w Miami ciągle biorą udział liderka rankingu Aryna Sabalenka i wcześniej wspomniana Rybakina. Raszynianka może mieć zatem problem, by dogonić przeciwniczki w najbliższym czasie.

Ranking WTA na żywo (stan na 25 marca):

1. Aryna Sabalenka 10240 punktów

2. Elena Rybakina 7933

3. Iga Świątek 7263

4. Coco Gauff 7018

5 Jessica Pegula 6243

6. Amanda Anisimova 6180

7. Elina Svitolina 3965

8. Jasmine Paolini 3907

9. Victoria Mboko 3531

10. Mirra Andreeva 3121

AA, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jak Iga Światek poradzi sobie na Wimbledonie? Przewidywania ekspertów
Zobacz także

Eksperci tonują nastroje. "Nie przesadzałabym z tym, że Świątek powinna wygrać Wimbledon"

