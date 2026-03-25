Znów złe wieści dla Świątek. Nadeszły w środku nocy prosto z Florydy

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Coco Gauff awansowała w nocy polskiego czasu do półfinału turnieju WTA 1000 w Miami. Amerykanka pokonała w trzech setach Belindę Bencic 6:3, 1:6, 6:3. Taki wynik to zła informacja dla Igi Świątek.

Zdjęcie przedstawia dwie tenisistki. Jedna z nich, Iga Świątek, zakrywa twarz dłońmi. Druga, Coco Gauff, radośnie unosi pięść.
fot. PAP/AFP
Coco Gauff awansowała do półfinału turnieju w Miami

Turniej w Miami wchodzi w decydującą fazę. Niestety dla polskich fanów - bez udziału Świątek. Przypomnijmy, że nasza najlepsza tenisistka odpadła już w drugiej rundzie, po niespodziewanej porażce z Magdą Linette.

 

Tymczasem w nocy z wtorku na środę poznaliśmy skład pierwszego półfinału. Zmierzą się w nim Coco Gauff i Karolina Muchova. Amerykanka awansowała do najlepszej czwórki po pokonaniu Belindy Bencic.


Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Gauff 6:3. W drugim Szwajcarka przejęła inicjatywę, pozwalając Amerykance na ugranie zaledwie jednego gema. W kolejnej partii reprezentantka gospodarzy wróciła jednak na swój wysoki poziom, zwyciężając 6:3.


Awans Gauff do półfinału jest złą informacją dla Świątek. Oznacza bowiem, że 22-latka zbliżyła się do Polki w rankingu WTA. W tym momencie ma 7018 punktów - zaledwie 245 mniej niż Raszynianka. Jeśli Amerykanka pokona Muchovą, wyprzedzi Świątek w zestawieniu.


O miejsca w drugim półfinale rywalizować będą Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka i Hailey Baptiste.


Coco Gauff - Belinda Bencic 6:3, 1:6, 6:3

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 