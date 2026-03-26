Fatalne wieści dla Świątek! Kolejny spadek w rankingu WTA. Jest już poza podium

Amerykanka Coco Gauff pokonała 6:1, 6:1 Czeszkę Karolinę Muchovą i awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Miami. Taki wynik ma spore konsekwencje dla Igi Świątek. Polka zaliczy bowiem kolejny spadek w rankingu WTA. W najnowszej aktualizacji będzie czwarta.

Iga Świątek na korcie tenisowym, ubrana w niebieski top i czarną spódniczkę.
fot. PAP/EPA
Iga Świątek niespodziewanie zakończyła udział w prestiżowym turnieju rangi WTA 1000 w Miami na drugiej rundzie. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa uległa w swoim pierwszym spotkaniu rodaczce Magdzie Linette.

 

Impreza w Miami toczyła się zatem dalej, ale bez najlepszej polskiej tenisistki. Mimo to zmagania na Florydzie miały duże znaczenie dla Świątek.

 

Oczy kibiców zwrócone były bowiem na Coco Gauff. Amerykanka musiała dotrzeć do finału, by wyprzedzić Świątek w rankingu WTA.

 

I tak też się stało. W czwartek reprezentantka gospodarzy rozgromiła Czeszkę Karolinę Muchovą wynikiem 6:1, 6:1 i zameldowała się w decydującej fazie Miami Open.


Świątek zatem w najnowszej aktualizacji rankingu WTA na pewno zostanie sklasyfikowana na czwartej lokacie. Polka będzie miała na swoim koncie 7263 punktów.

 

Dorobek Gauff z kolei w tej chwili - "LIVE" - wynosi 7278 "oczek", lecz w przypadku zdobycia końcowego tytułu w Miami wzrośnie do 7628 punktów.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 