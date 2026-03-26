Trudna sytuacja Igi Świątek. Może być jeszcze gorzej
Iga Świątek obecnie znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o ranking WTA. Polka niedawno spadła na trzecie miejsce w ogólnoświatowym zestawieniu, a jej strata do dwóch pierwszych pozycji cały czas się powiększa.
Świątek niedawno zaliczyła spadek w rankingu WTA. Po turnieju w Indian Wells w ogólnoświatowym zestawieniu wyprzedziła ją Jelena Rybakina. Polscy kibice mieli nadzieję, że rywalizacja w Miami przyniesie "odwilż", jednak Raszynianka odpadła ze zmagań na Florydzie już w drugiej rundzie.
ZOBACZ TAKŻE: Wielki hit w Miami! Sabalenka i Rybakina w walce o finał
Sytuacja Polki cały czas się pogarsza. Swoje ćwierćfinałowe mecze w Miami wygrały bowiem zawodniczki zajmujące dwa pierwsze miejsca w rankingu WTA - Aryna Sabalenka i Rybakina. To oznacza, że dzieli je od Świątek teraz odpowiednio 3152 i 845 punktów.
To nie koniec złych informacji dla sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych. Już w czwartek Polka może spaść na czwarte miejsce w rankingu "na żywo". Wystarczy, że do finału awansuje Coco Gauff, której przeciwniczką będzie Karolina Muchova. Wtedy Amerykanka będzie miała o... 15 "oczek" więcej.
Ranking WTA "na żywo" - stan na 26 marca:
1. Aryna Sabalenka 10415 punktów
2. Jelena Rybakina 8108
3. Iga Świątek 7263
4. Coco Gauff 7018
5 Jessica Pegula 6243
6. Amanda Anisimova 6180
7. Elina Svitolina 3965
8. Jasmine Paolini 3907
9. Victoria Mboko 3531
10. Mirra Andreeva 3121