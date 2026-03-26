Trudna sytuacja Igi Świątek. Może być jeszcze gorzej

Świątek niedawno zaliczyła spadek w rankingu WTA. Po turnieju w Indian Wells w ogólnoświatowym zestawieniu wyprzedziła ją Jelena Rybakina. Polscy kibice mieli nadzieję, że rywalizacja w Miami przyniesie "odwilż", jednak Raszynianka odpadła ze zmagań na Florydzie już w drugiej rundzie.

Sytuacja Polki cały czas się pogarsza. Swoje ćwierćfinałowe mecze w Miami wygrały bowiem zawodniczki zajmujące dwa pierwsze miejsca w rankingu WTA - Aryna Sabalenka i Rybakina. To oznacza, że dzieli je od Świątek teraz odpowiednio 3152 i 845 punktów.

To nie koniec złych informacji dla sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych. Już w czwartek Polka może spaść na czwarte miejsce w rankingu "na żywo". Wystarczy, że do finału awansuje Coco Gauff, której przeciwniczką będzie Karolina Muchova. Wtedy Amerykanka będzie miała o... 15 "oczek" więcej.

Ranking WTA "na żywo" - stan na 26 marca:

1. Aryna Sabalenka 10415 punktów

2. Jelena Rybakina 8108

3. Iga Świątek 7263

4. Coco Gauff 7018

5 Jessica Pegula 6243

6. Amanda Anisimova 6180

7. Elina Svitolina 3965

8. Jasmine Paolini 3907

9. Victoria Mboko 3531

10. Mirra Andreeva 3121

