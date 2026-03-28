Iga Świątek nie zagra w kolejnym w turnieju! Polka wydała komunikat

Dla Igi Świątek ostatnie dni nie są najłatwiejsze. Polka ostatnio przechodzi trudniejszy moment w karierze. Szybko odpadła z turnieju w Miami, straciła także trzecie miejsce w rankingu WTA. Raszynianka o swojej rezygnacji z udziału w Pucharze Billie Jean King poinformowała w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj chcę się podzielić kolejną decyzją. Nie zagram w nadchodzącym turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup w Gliwicach. Nie jest to dla mnie łatwe, bo granie w Polsce zawsze miało i ma dla mnie wyjątkowe znaczenie i wiem, że wielu z Was czekało, żeby zobaczyć mnie na korcie.



Ostatni czas jest dla mnie wymagający - zarówno sportowo, jak i pod względem zmian, które dzieją się wokół mnie. Czuję, że potrzebuję chwili, żeby się zatrzymać, poukładać pewne rzeczy, a także skupić się na spokojnej, jakościowej pracy. Mam nadzieję, że to rozumiecie.



Mamy świetny zespół - jestem pewna, że Magda Linette jako jego liderka wspaniale poprowadzi dziewczyny. Trzymam mocno kciuki za cały skład: Lindę Klimovicową, Katarzynę Kawę, Maję Chwalińską, kapitana Dawida Celta oraz cały zespół. Będę Wam kibicować z całego serca.

Dziękuję również za Wasze wsparcie - ono naprawdę wiele dla mnie znaczy" - napisała najlepsza polska tenisistka na Instagramie.

Puchar Billie Jean King w Gliwicach odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia.

Rywalizację o awans podejmą w Gliwicach Magda Linette (49. WTA, AZS Poznań) oraz zawodniczki LOTTO PZT Team: Maja Chwalińska (134. WTA, BKT Advantage Bielsko-Biała), Linda Klimovicova (143. WTA, BKT Advantage Bielsko-Biała) i Katarzyna Kawa (146. WTA, BKT Advantage Bielsko-Biała). Taki skład zgłosił Polski Związek Tenisowy (PZT) do Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF). Nazwisko piątej zawodniczki poznamy w późniejszym terminie. Regulamin rozgrywek dopuszcza maksymalnie trzy zmiany w składzie najpóźniej godzinę przed losowaniem.

Ukrainę reprezentować będą Elina Switolina, Marta Kostjuk, Ołeksandra Olijnykowa oraz Nadija i Ljudmiła Kiczenok. Nasze rywalki w podobnym zestawieniu przyjechały rok temu do Radomia, gdzie wygrały turniej Billie Jean King Cup Qualifiers.

Stawką kwietniowego meczu Polska - Ukraina jest występ w finałach Billie Jean King Cup. Polki w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie, a przed dwoma laty dopiero w półfinale uległy Włoszkom, które później imprezę w Maladze wygrały. Teraz poprzeczka wisi wyżej, bo od 2025 roku do finałów kwalifikuje się tylko osiem, a nie dwanaście drużyn.

Transmisję kwietniowych meczów reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King można oglądać na antenach Polsatu Sport oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport