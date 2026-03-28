Turniej w Miami rozstrzygnięty! Co to oznacza dla Igi Świątek?

W sobotę rozegrany został finał tegorocznej edycji turnieju WTA w Miami. Aryna Sabalenka pokonała Coco Gauff, tym samym sięgając pod "Sunshine Double". Jak ten wynik wpływa na pozycję Igi Świątek w rankingu WTA?

Zła sytuacja Igi Świątek w rankingu WTA

Iga Świątek w ostatnim czasie zaliczyła dwa spadki w rankingu WTA. Najpierw po turnieju w Indian Wells wyprzedziła ją Jelena Rybakina, natomiast podczas zmagań w Miami, "przeskoczyła" ją Coco Gauff. W poniedziałkowej aktualizacji ogólnoświatowego zestawienia Świątek znajdzie się zatem na czwartej pozycji. 

 

Nie jest to koniec złych informacji dla Świątek. W sobotnim finale turnieju WTA w Miami naprzeciwko siebie stanęły jej dwie wielkie rywalki - wcześniej wspomniana Gauff i Aryna Sabalenka. Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Białorusinka po trzech setach. Ten wynik oczywiście miał wpływ na wygląd rankingu. 

 

Na pierwszym miejscu nadal oczywiście plasuje się Sabalenka z 11025 punktami na koncie. Druga była Rybakina z 8108 "oczkami", a trzecia jest Gauff, która do tej pory zgromadziła 7278 punktów. Bilans Świątek to natomiast 7263. Zatem chociaż Amerykanka jest w zasięgu ręki, to różnica do dwóch pozostałych zawodniczek zaczyna niebezpiecznie rosnąć.

Ranking WTA na żywo - stan na 28 marca:

1. Aryna Sabalenka 11025 punktów

2. Elena Rybakina 8108

3. Coco Gauff 7278

4. Iga Świątek 7263

5 Jessica Pegula 6243

6. Amanda Anisimova 6180

7. Elina Svitolina 3965

8. Jasmine Paolini 3907

9. Victoria Mboko 3531

10. Mirra Andreeva 3121

AA, Polsat Sport
