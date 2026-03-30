Aktualny ranking WTA. Iga Świątek oficjalnie poza podium

Sabalenka w sobotnim finale turnieju WTA 1000 w Miami pokonała w trzech setach Gauff. Obroniła tym samym tytuł i skompletowała „Sunshine Double”, czyli w jednym sezonie wygrała następujące po sobie imprezy w Indian Wells i w Miami.

Amerykanka po raz pierwszy dotarła do decydującego pojedynku w prestiżowych rozgrywkach na Florydzie i dzięki temu znacząco powiększyła swój dorobek punktowy, który pozwolił jej wyprzedzić Świątek. Polka w tym roku spisała się w Miami wyjątkowo słabo, bowiem odpadła już w drugiej rundzie. Do Gauff traci w światowym rankingu jednak tylko... 15 punktów.

Drugie miejsce utrzymała Rybakina, która w półfinale w Miami przegrała z Sabalenką. Białorusinka wyprzedza ją o 2917 punktów.

Spadek o jedną pozycję odnotowała Magdalena Fręch, która obecnie jest 38., a Magda Linette z 50. na 57. miejsce.

Ranking WTA:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8108

3. (4) Coco Gauff (USA) 7278

4. (3) Iga Świątek (Polska) 7263

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6243

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180

7. (8) Elina Switolina (Ukraina) 3965

8. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 3907

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3531

10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) 3121

...

38. (37) Magdalena Fręch (Polska) 1348

57. (50) Magda Linette (Polska) 1059

132. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 588

133. (128) Maja Chwalińska (Polska) 584

154. (145) Linda Klimovicova (Polska) 490

BS, PAP