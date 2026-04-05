Co za ujęcie! Iga Świątek pod okiem legendy

Przypomnijmy - na początku kwietnia Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Roig. Hiszpan w przeszłości współpracował z Brytyjką Emmą Raducanu czy Włochem Matteo Berrettinim. W latach 2005-2022 był także członkiem sztabu szkoleniowego Rafaela Nadala. Pomógł mu wywalczyć aż 22 tytuły wielkoszlemowe.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka rozgrzała fanów! Zdjęcie z Ronaldo robi furorę w sieci

Jak się okazało, Świątek aktualnie trenuje zarówno pod okiem nowego trenera, jak i... Nadala. Na stronie Rafa Nadal Academy pojawiło się wspólne zdjęcie właśnie Świątek i Nadala.

𝗡𝗼 𝗱𝗮𝘆𝘀 𝗼𝗳𝗳 🌪️ pic.twitter.com/NPd2ZiasIx — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) April 5, 2026

W najnowszym rankingu WTA Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce, a wyprzedziła ją Amerykanka Coco Gauff. Liderką zestawienia pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, która utrzymuje znaczną przewagę nad drugą Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.

