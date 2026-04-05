Co za ujęcie! Iga Świątek pod okiem legendy
Iga Świątek kilka dni temu zmieniła trenera - nowym szkoleniowcem został Francisco Roig, w przeszłości przez kilkanaście lat współpracujący z legendarnym Rafą Nadalem. Jak się okazuje, Świątek aktualnie trenuje właśnie między innymi ze słynnym Hiszpanem.
Przypomnijmy - na początku kwietnia Świątek ogłosiła, że jej nowym trenerem został Roig. Hiszpan w przeszłości współpracował z Brytyjką Emmą Raducanu czy Włochem Matteo Berrettinim. W latach 2005-2022 był także członkiem sztabu szkoleniowego Rafaela Nadala. Pomógł mu wywalczyć aż 22 tytuły wielkoszlemowe.
Jak się okazało, Świątek aktualnie trenuje zarówno pod okiem nowego trenera, jak i... Nadala. Na stronie Rafa Nadal Academy pojawiło się wspólne zdjęcie właśnie Świątek i Nadala.
W najnowszym rankingu WTA Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce, a wyprzedziła ją Amerykanka Coco Gauff. Liderką zestawienia pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka, która utrzymuje znaczną przewagę nad drugą Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.