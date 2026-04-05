Koniec tajemnic! Świątek pokazała, jak i z kim spędza święta

Iga Świątek opublikowała w niedzielę zdjęcie, na którym widzimy, że wspólnie z najbliższymi znajduje się na korcie.

Poza nią możemy zauważyć siostrę Agatę, ojca Tomasza oraz trenera przygotowania motorycznego Macieja Ryszczuka. Ten ostatni żartobliwie dorobił Idze "królicze uszy".

Iga Świątek z siostrą Agatą, ojcem Tomaszem i trenerem Maciejem Ryszczukiem

24-latka po porażce z Magdą Linette w turnieju w Miami ogłosiła zakończenie współpracy z dotychczasowym szkoleniowcem Wimem Fissette’em. Jego miejsce zajął Francisco Roig, który latach 2005-2022 był członkiem sztabu Rafaela Nadala i pomógł mu wywalczyć aż 22 tytuły wielkoszlemowe.

Roig zaliczy oficjalny debiut w roli trenera Świątek już w turnieju WTA w Stuttgarcie.

- To pierwszy turniej sezonu na kortach ziemnych, więc można trochę spokojniej wejść w rytm i poczuć nawierzchnię. Jest ona specyficzna i wymagająca. Lubię tam wracać, poczuć kort i piłkę, skupić się na grze i nie analizować wszystkiego za bardzo. (...) To najbliższy Polsce turniej, w którym gram, więc często przyjeżdża tam wielu polskich kibiców - powiedziała Świątek w rozmowie ze Sport.pl.

Zawody w Stuttgarcie odbędzie się w dniach 13-19 kwietnia.