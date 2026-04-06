Co za pech Świątek! Poszło o... 15 punktów. WTA właśnie ogłosiło
W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek utrzymała czwarte miejsce. W czołówce nie doszło do zmian. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka.
Miniony tydzień w tenisie inaugurował okres gry na nawierzchni ziemnej. Turnieje odbywały się w Charleston (WTA 500) i Bogocie (WTA 250). Większość czołowych zawodniczek odpoczywała jednak po intensywnych turniejach w Indian Wells i Miami.
ZOBACZ TAKŻE: Koniec tajemnic! Świątek pokazała, jak i z kim spędza święta
W najnowszej aktualizacji rankingu WTA liderką pozostała Białorusinka Aryna Sabalenka. Jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną to aż 2917 punktów. Sabalenka rozpoczęła tym samym 85. w karierze tydzień na szczycie listy.
Iga Świątek nadal sklasyfikowana jest poza podium. Plasuje się na czwartej lokacie z dorobkiem 7263 "oczek". Do trzeciej Amerykanki Coco Gauff traci zaledwie... 15 punktów
Spadek o jedną lokatę odnotowała Magdalena Fręch, która obecnie jest 39. Magda Linette awansowała z 57. na 55. pozycję.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 6 kwietnia 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11025 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8108
3. (3) Coco Gauff (USA) - 7278
4. (4) Iga Świątek (Polska) - 7263
5. (5) Jessica Pegula (USA) - 6243
6. (6) Amanda Anisimova (USA) - 5995
7. (7) Elina Switolina (Ukraina) - 3965
8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) - 3907
9. (9) Victoria Mboko (Kanada) - 3531
10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) - 3121
...
39. (38) Magdalena Fręch (Polska) - 1348
55. (57) Magda Linette (Polska) - 1059
131. (133) Maja Chwalińska (Polska) - 584
154. (154) Linda Klimovicova (Polska) - 490
160. (132) Katarzyna Kawa (Polska) - 461