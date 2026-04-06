Co za pech Świątek! Poszło o... 15 punktów. WTA właśnie ogłosiło

Miniony tydzień w tenisie inaugurował okres gry na nawierzchni ziemnej. Turnieje odbywały się w Charleston (WTA 500) i Bogocie (WTA 250). Większość czołowych zawodniczek odpoczywała jednak po intensywnych turniejach w Indian Wells i Miami.

W najnowszej aktualizacji rankingu WTA liderką pozostała Białorusinka Aryna Sabalenka. Jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną to aż 2917 punktów. Sabalenka rozpoczęła tym samym 85. w karierze tydzień na szczycie listy.

Iga Świątek nadal sklasyfikowana jest poza podium. Plasuje się na czwartej lokacie z dorobkiem 7263 "oczek". Do trzeciej Amerykanki Coco Gauff traci zaledwie... 15 punktów

Spadek o jedną lokatę odnotowała Magdalena Fręch, która obecnie jest 39. Magda Linette awansowała z 57. na 55. pozycję.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 6 kwietnia 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11025 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8108

3. (3) Coco Gauff (USA) - 7278

4. (4) Iga Świątek (Polska) - 7263

5. (5) Jessica Pegula (USA) - 6243

6. (6) Amanda Anisimova (USA) - 5995

7. (7) Elina Switolina (Ukraina) - 3965

8. (8) Jasmine Paolini (Włochy) - 3907

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) - 3531

10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) - 3121

...

39. (38) Magdalena Fręch (Polska) - 1348

55. (57) Magda Linette (Polska) - 1059

131. (133) Maja Chwalińska (Polska) - 584

154. (154) Linda Klimovicova (Polska) - 490

160. (132) Katarzyna Kawa (Polska) - 461

jc, PAP