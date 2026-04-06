Iga Świątek na Majorce. To ona jest u boku Polki! Nie uwierzysz!

Ostatnie dni dla Igi Świątek są nowym doświadczeniem. Polka przebywa na Majorce w Akademii Rafy Nadala i pierwszy raz ma okazję pracować z nowozatrudnionym trenerem Hiszpanem Francisco Roigiem.

58-latek nie jest jedynym, który czuwa obecnie nad formą sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. W jej treningach aktywnie uczestniczy sam legendarny hiszpański tenisista, a zarazem jej idol - Rafael Nadal, który udziela jej wsparcia i cennych wskazówek.

Teraz w swoich mediach społecznościowych Świątek pochwaliła się kilkoma zdjęciami z pobytu na Majorce. Raszynianka skupiła się jednak na pozasportowych aspektach, publikując fotografie krajobrazu czy jedzenia. Na jednej z nich natomiast znalazła się wspólnie ze swoją siostrą Agatą.

- Życie na wyspie to coś, do czego zdecydowanie mogłabym się przyzwyczaić - napisała Świątek.

Niewykluczone, że w jakimś stopniu tak będzie. Nowy szkoleniowiec Polki w przeszłości przez aż 17 lat znajdował się w sztabie Nadala. Możliwe jest zatem, że nasza najlepsza tenisistka będzie częstym gościem akademii 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego.

Już niedługo z kolei Świątek czeka debiut pod skrzydłami Roiga. Do tego dojdzie podczas turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, który odbędzie się w dniach 13-19 kwietnia. W przeszłości Polka triumfowała tam dwukrotnie.

