Rywalka Igi Świątek nie zagra w Stuttgarcie! To mistrzyni olimpijska

Qinwen Zheng nie wystąpi w nadchodzącym turnieju WTA w Stuttgarcie. Przypomnijmy, że na niemieckiej imprezie po krótkiej przerwie od gry pojawi się Iga Świątek.

Trzy zawodniczki z medalami tenisowymi, w tym Polka w stroju z napisem "POLSKA"
Qinwen Zheng (w środku) wycofała się z turnieju w Stuttgarcie

Wielkimi krokami zbliża się turnieju Porche Tennis Grand Prix, który rozgrywany jest w Stuttgarcie. Zmagania rozpoczną się 11, a zakończą się 19 kwietnia. Swój udział w prestiżowej imprezie zapowiedziała Iga Świątek. Przypomnijmy, że Raszynianka ostatni mecz rozegrała 19 marca, kiedy przegrała z Magdą Linette w drugiej rundzie imprezy w Miami. Od tego czasu Polka dokonała ważnej zmiany - zatrudniła nowego trenera, którym został Francisco Roig.

 

Jak się okazuje, była liderka rankingu już nie musi martwić się o jedną z rywalek podczas turnieju za naszą zachodnią granicą. Z udziału w rywalizacji wycofała się bowiem Qinwen Zheng. Chińska zawodniczka obecnie plasuje się na 37. miejscu w rankingu WTA. Przypomnijmy, że 23-latka na swoim koncie ma już kilka sukcesów. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio sięgnęła po złoty medal w grze pojedynczej i w tym samym roku dotarła do finału Australian Open.

 

W Stuttgarcie mają pojawić się natomiast inne cenione zawodniczki. Na niemieckich kortach zagrają między innymi Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina czy Coco Gauff.

