Są najnowsze wieści ws. Świątek! Polka może mówić o sporym pechu

Większość czołowych tenisistek w minionym tygodniu wciąż miała przerwę od gry w cyklu WTA po intensywnych turniejach w Indian Wells i Miami.

Sabalenka pozostaje niezagrożona na prowadzeniu z przewagą 2917 punktów nad drugą Rybakiną. Świątek do trzeciej Gauff wciąż traci tylko... 15 punktów.

W czołowej "10" doszło do jednej zmiany - na dziewiąte z 10. miejsca awansowała Rosjanka Mirra Andriejewa, która wygrała turniej WTA 500 w Linzu. Zamieniła się pozycjami z Kanadyjką Victorią Mboko.

Magdalena Fręch utrzymała 39. lokatę, a Magda Linette spadła z 55. na 56. miejsce.

jc, PAP