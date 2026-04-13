Są najnowsze wieści ws. Świątek! Polka może mówić o sporym pechu

W poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek utrzymała czwarte miejsce. Do trzeciej Amerykanki Coco Gauff traci zaledwie... 15 punktów. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.

fot. PAP/EPA
Większość czołowych tenisistek w minionym tygodniu wciąż miała przerwę od gry w cyklu WTA po intensywnych turniejach w Indian Wells i Miami.

 

Sabalenka pozostaje niezagrożona na prowadzeniu z przewagą 2917 punktów nad drugą Rybakiną. Świątek do trzeciej Gauff wciąż traci tylko... 15 punktów.

 

W czołowej "10" doszło do jednej zmiany - na dziewiąte z 10. miejsca awansowała Rosjanka Mirra Andriejewa, która wygrała turniej WTA 500 w Linzu. Zamieniła się pozycjami z Kanadyjką Victorią Mboko.

 

Magdalena Fręch utrzymała 39. lokatę, a Magda Linette spadła z 55. na 56. miejsce.

jc, PAP
ARYNA SABALENKACOCO GAUFFIGA ŚWIĄTEKINNEJELENA RYBAKINAMAGDALENA FRĘCHMAGDA LINETTESABALENKAŚWIĄTEKTENISWTAWTA TOUR
