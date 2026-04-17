Iga Świątek - Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek

Rozstawiona z numerem szóstym Mirra Andriejewa będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale halowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Rosyjska tenisistka w drugiej rundzie pokonała Amerykankę Alycię Parks 7:6 (7-3), 6:3. Mecz trwał godzinę i 38 minut.

 

Pierwszy set był wyrównany. Obie tenisistki przegrały po trzy gemy przy swoim serwisie. W tie-breaku górą była Andriejewa. W drugim secie Rosjanka dwukrotnie przełamała rywalkę i zwyciężyła 6:3.

 

W środę rozstawiona z numerem trzecim Świątek pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:2, 6:3 w drugiej rundzie.

 

Był to pierwszy mecz polskiej tenisistki pod wodzą hiszpańskiego trenera Francisco Roiga.

 

Polka mierzyła się z Rosjanką trzy razy i wygrała jeden pojedynek - w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati w 2024 roku. W kolejnym sezonie uległa jej w Dubaju i Indian Wells. 

 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKMIRRA ANDRIEJEWATENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 