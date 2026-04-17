Iga Świątek - Mirra Andriejewa. Relacja live i wynik na żywo

Rosyjska tenisistka w drugiej rundzie pokonała Amerykankę Alycię Parks 7:6 (7-3), 6:3. Mecz trwał godzinę i 38 minut.

Pierwszy set był wyrównany. Obie tenisistki przegrały po trzy gemy przy swoim serwisie. W tie-breaku górą była Andriejewa. W drugim secie Rosjanka dwukrotnie przełamała rywalkę i zwyciężyła 6:3.

W środę rozstawiona z numerem trzecim Świątek pokonała Niemkę Laurę Siegemund 6:2, 6:3 w drugiej rundzie.

Był to pierwszy mecz polskiej tenisistki pod wodzą hiszpańskiego trenera Francisco Roiga.

Polka mierzyła się z Rosjanką trzy razy i wygrała jeden pojedynek - w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati w 2024 roku. W kolejnym sezonie uległa jej w Dubaju i Indian Wells.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa na Polsatsport.pl.

BS, PAP