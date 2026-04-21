Świątek straciła rywalki. Niepokojące wieści nadeszły prosto z Madrytu
Na wtorek zaplanowano pierwsze mecze turnuieju WTA 1000 w Madrycie. Zanim jeszcze zawody zdążyły się rozpocząć, kilka znanych tenisistek wypisało swoje nazwiska z listy startowej. Iga Świątek, która nie wycofała się z rywalizacji, straciła tym samym kilka groźnych rywalek.
Niepokojące wieści zaczęły napływać na początku tygodnia. Jako pierwsza z turnieju w stolicy Hiszpanii wycofała się Karolina Muchova. Czeszka jest zmęczona po zawodach w Stuttgarcie i potrzebuje odpoczynku.
Po niej na podobny krok zdecydowały się kolejne zawodniczki. Z listy startowej zniknęły nazwiska Emmy Raducanu, Emmy Navarro i Mayi Joint. Ich miejsce zajęły rezerwowe.
Warto dodać, że także wśród mężczyzn jest sporo znaczących absencji. W Madrycie nie zagrają między innymi: Carlos Alcaraz, Novak Djoković, Taylor Fritz czy Frances Tiafoe.