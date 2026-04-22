Iga Świątek - Daria Snigur. Kiedy mecz? O której godzinie?
Czas na kolejny start Igi Świątek. Tym razem najlepsza polska tenisistka wystąpi w turnieju WTA w Madrycie.
Polka rozpocznie zmagania od drugiej rundy. Jej rywalkę wyłoniło spotkanie Daria Snigur - Daria Kasatkina, które było niezwykle wyrównane i rozstrzygnęło się w tie-breaku decydującego seta. Ostatecznie górą okazała się Snigur i to z nią zmierzy się Świątek.
Świątek wygrała turniej w Madrycie w 2024 roku, pokonując po trzysetowym boju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Rok wcześniej przegrała z nią w finale.
Kiedy mecz Świątek - Snigur? O której godzinie Świątek - Snigur w Madrycie? Jak się okazało, spotkanie Świątek - Snigur zostanie rozegrane w czwartek 23 kwietnia. Godzina meczu to nie przed godziną 13.00 - po zakończeniu starcia Carreno Busta - Fucsovics.Przejdź na Polsatsport.pl