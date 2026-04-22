Iga Świątek - Daria Snigur. Wynik meczu. Kto wygrał?
Daria Snigur będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Ukraińska tenisistka w pierwszej wygrała w środę z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6:3, 3:6, 7:6 (15-13). Mecz trwał dwie godziny i 23 minuty. Kto wygrał mecz Świątek - Snigur? Jaki był wynik meczu Świątek - Snigur?
W pierwszym secie Kasatkina przegrała aż trzy gemy przy swoim serwisie, natomiast w drugim role się odwróciły i czterokrotnie przełamała rywalkę. Trzecia partia była najbardziej wyrównana. Zakończyła się tie-breakiem, w którym Snigur zwyciężyła 15-13.
Rozstawiona z numerem 4. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Polka w 2024 roku wygrała turniej w Madrycie, a rok wcześniej przegrała z finale z Białorusinką Aryną Sabalenką, która trzykrotnie zdobyła tytuł w stolicy Hiszpanii.
Wcześniej Świątek i Snigur nie grały ze sobą.
Wynik meczu Świątek - Snigur poznamy w czwartek w godzinach popołudniowych. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Snigur, poinformujemy tuż po ostatniej akcji meczu.